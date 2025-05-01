У Tesla розповіли, чи справді хочуть звільнити Маска

Голова ради директорів Tesla Робін Денголм спростувала чутки, що члени ради зверталися до кадрових агентств у пошуках нового генерального директора на заміну Ілону Маску.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У середу The Wall Street Journal повідомила, що близько місяця тому члени ради Tesla звернулися до кількох виконавчих рекрутингових агентств із запитом про пошук нового CEO, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

Денголм назвала це повідомлення "абсолютно неправдивим" і заявила на платформі X, що рада директорів компанії впевнена в здатності Маска "надалі реалізовувати амбітний план зростання".

Маск також заявив на X, що стаття - "свідомо неправдива". Активісти-інвестори вже давно звинувачують раду Tesla у відсутності незалежності та неспроможності стримати Маска.

Tesla перебуває на критичному етапі. Маск відмовився від обіцянки створити нову доступну платформу для електромобілів, зробивши ставку на автономні таксі та людиноподібних роботів, акцентуючи бачення Tesla як компанії у сфері штучного інтелекту та робототехніки, а не як автовиробника.

Однак акції компанії падають вже кілька місяців — продажі електромобілів знизилися у США та Європі через негативну реакцію на підтримку Маском ультраправої політики, а конкуренти почали відбирати частку ринку завдяки новим моделям.

Участь Маска в адміністрації Трампа, зокрема його керівництво ініціативами щодо скорочення кількості федеральних службовців, викликала значне невдоволення у США.

Його робота в Департаменті ефективності державного управління стала одним із найбільш суперечливих аспектів президентства Трампа. Відсутність Маска в Tesla на тлі цього викликає додаткове занепокоєння інвесторів, особливо на тлі зниження продажів застарілої лінійки електромобілів компанії.

Минулого тижня Маск заявив, що суттєво скоротить час, який він приділяє адміністрації Трампа, і більше займатиметься Tesla.

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Нагадаємо:

Рада директорів автовиробника Tesla всерйоз задумалась про заміну чинного гендиректора Ілона Маска через його зосередженість у Білому Домі.

У березні продажі нових авто Tesla в Європі впали на 28,2% порівняно з тим же місяцем минулого року, хоча загальні продажі електромобілів (на акумуляторах) у регіоні зросли на 23,6%.