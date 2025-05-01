В Tesla рассказали, действительно ли хотят уволить Маска

Председатель совета директоров Tesla Робин Денголм опровергла слухи, что члены совета обращались в кадровые агентства в поисках нового генерального директора на замену Илону Маску.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В среду The Wall Street Journal сообщила, что около месяца назад члены совета Tesla обратились к нескольким исполнительным рекрутинговым агентствам с запросом о поиске нового CEO, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Денголм назвала это сообщение "абсолютно ложным" и заявила на платформе X, что совет директоров компании уверен в способности Маска "в дальнейшем реализовывать амбициозный план роста".

Маск также заявил на X, что статья - "заведомо ложная". Активисты-инвесторы уже давно обвиняют совет Tesla в отсутствии независимости и неспособности сдержать Маска.

Tesla находится на критическом этапе. Маск отказался от обещания создать новую доступную платформу для электромобилей, сделав ставку на автономные такси и человекоподобных роботов, акцентируя видение Tesla как компании в сфере искусственного интеллекта и робототехники, а не как автопроизводителя.

Однако акции компании падают уже несколько месяцев - продажи электромобилей снизились в США и Европе из-за негативной реакции на поддержку Маском ультраправой политики, а конкуренты начали отбирать долю рынка благодаря новым моделям.

Участие Маска в администрации Трампа, в частности его руководство инициативами по сокращению количества федеральных служащих, вызвало значительное недовольство в США.

Его работа в Департаменте эффективности государственного управления стала одним из самых противоречивых аспектов президентства Трампа. Отсутствие Маска в Tesla на фоне этого вызывает дополнительное беспокойство инвесторов, особенно на фоне снижения продаж устаревшей линейки электромобилей компании.

На прошлой неделе Маск заявил, что существенно сократит время, которое он уделяет администрации Трампа, и будет больше заниматься Tesla.

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Напомним:

Совет директоров автопроизводителя Tesla всерьез задумался о замене действующего гендиректора Илона Маска из-за его сосредоточенности в Белом Доме.

В марте продажи новых авто Tesla в Европе упали на 28,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, хотя общие продажи электромобилей (на аккумуляторах) в регионе выросли на 23,6%.