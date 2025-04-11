Компанії планують експансію в США, щоб пом’якшити наслідки мит Трампа: список

Низка міжнародних компаній заявила, що планує розширити виробництво в США. Причина — бажання зменшити негативний вплив масштабних мит, ініційованих Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Швейцарська Novartis має намір інвестувати 23 млрд дол у будівництво та розширення десяти заводів у США. Тайванська TSMC планує відкрити п’ять нових підприємств із виробництва мікросхем.

Італійська Lavazza хоче збільшити обсяг продукції, яку виготовляє в США, із нинішніх 50% до 100%. Компанія Illycaffe також розглядає будівництво заводу: "Якщо нас зачеплять мита, ми будемо дивитися на можливість будівництва заводу в США", — заявив генеральний директор 1 квітня.

Серед інших компаній, які заявили про плани експансії або релокації виробництва до США: BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Samsung, LG, Campari, Compal, Inventec, Luxshare, LVMH, Volvo та Essity.

Виробник шоколаду Barry Callebaut прямо назвав нинішню ситуацію "руйнівним середовищем" і пообіцяв збільшити обсяги виробництва в США.

Audi, що належить концерну Volkswagen, планує розширення в Північній Америці, а Stellantis підтвердила будівництво нового пікапа в Іллінойсі.

Нагадаємо:

Американські інвестори масово виводять кошти з ризикованих боргових фондів після запровадження нових мит Дональдом Трампом.