Китай претендует на роль "защитника свободной торговли" - CNN

Китай предоставит 66 миллиардов юаней кредитов странам Латинской Америки чтобы популяризировать китайскую валюту в регионе.

Об этом говорится в публикации CNN.

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал предоставить 66 миллиардов юаней (9,2 миллиарда долларов) кредитных линий странам CELAC (страны Латинской Америки и Карибского бассейна) для поддержки их развития. "Кредитные линии будут деноминированы в юанях, что является частью более широких усилий по популяризации китайской валюты в регионе", - отмечает CNN.

"Перед лицом бурных подводных течений геополитической и блоковой конфронтации, а также растущей волны односторонности и протекционизма, Китай готов объединить усилия с нашими латиноамериканскими и карибскими партнерами", - заявил Си во время форума China-CELAC.

Регион все чаще оказывается в эпицентре борьбы между США и Китаем за влияние. И страны Латинской Америки являются одними из главных торговых партнеров Пекина. В прошлом году Китай был главным пунктом назначения для бразильской сои, на который приходилось более 73% общего экспорта сои из этой страны, сообщает CNN.

"При этом Си Цзиньпин заявил, что "запугивание" и "гегемонизм" приведут лишь к противоположным последствиям, завуалированно намекая на Соединенные Штаты лишь через день после того, как было достигнуто временное перемирие в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Это послание изображает Китай как мирового лидера и защитника свободной торговли", - говорится в публикации.

В то время как Белый дом приветствует тарифную паузу как победу Соединенных Штатов и демонстрацию "беспрецедентного опыта Трампа в обеспечении сделок, которые приносят пользу американскому народу", китайские комментаторы и государственные СМИ празднуют соглашение как "огромную победу" для Китая и подтверждение жесткой позиции Пекина, пишет CNN.

Напомним:

Ранее сообщалось, что китайские компании нарастили международные инвестиции на 28% в первом квартале 2025 года, когда президент США Дональд Трамп активизировал торговое давление на Пекин.

По данным Государственного управления валютного контроля Китая, общая сумма зарубежных активов выросла на 48 млрд долл.

Это произошло на фоне новых американских пошлин и попыток Трампа ограничить торговлю Китая со странами Юго-Восточной Азии и Европы. Вашингтон также рассматривает меры для сдерживания китайских инвестиций за рубежом.

Давление со стороны США заставляет китайские компании активнее выходить на иностранные рынки. Это позволяет снизить риски в случае ужесточения санкций, а также создает рабочие места за пределами Китая.

Ранее также сообщалось, что китайские компании пытаются избежать пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, путем занижения стоимости товаров, которые отправляют в США: они пользуются схемой, которую американским службам сложно контролировать.

Financial Times проанализировала предложения китайских поставщиков химикатов и упаковки, которые обращаются к малым американским компаниям с предложением поставлять товары по схеме DDP (Delivery Duties Paid - "доставка с оплатой пошлин"). Это позволяет экспортеру покрывать таможенные расходы вместо импортера.

Также напоминаем, что Соединенные Штаты уменьшат пошлины на китайский импорт до 30% с предыдущих 145%, а Китай - до 10% с 125%. Эти условия будут действовать в течение 90 дней.

По словам самих поставщиков, они занижают заявленную стоимость грузов или меняют описание товара, чтобы уменьшить таможенные сборы.