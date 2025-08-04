Індустріальний парк "МаʼРижани" подвоїть обсяги переробки коноплі

Індустріальний парк "МаʼРижани" має намір подвоїти переробку промислової коноплі до 20 тисяч тонн на рік.

Про це у Facebook написав заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

"У планах "МаʼРижан" вже незабаром довести площу посівів до 4 тис га. Це дозволить довести переробку до 20 тисяч тонн на рік. На поточному етапі потужності переробки агросировини складають понад 10 тис тон на рік", – зазначив він.

За його словами, урадіусі 20 кілометрів навколо індустріального парку "МаʼРижани" розташовані поля загальною площею понад 1600 га. Індустріальний парк має достатньо вільної площі для розміщення наступних етапів поглибленої переробки промислових конопель.

Кисилевський повідомив, що на Житомирщині стартувало збирання нового урожаю промислової коноплі. І наразі пеціальні бельгійські комбайни зрізають стебла конопель висотою 2-3 метри і впорядковано вкладають їх на землю для подальшої мацерації.

Цей процес триває кілька тижнів і стебло зі стану соломи перетворюється на тресту і тоді – тюкується. Тоді сировину доставляють на переробку в індустріальний парк, де нещодавно запрацював новий завод з випуску довгого волокна для потреб текстильної промисловості.

"Суміжні продукти переробки – коротке волокно та костриця – знайдуть своє застосування у нетканих матеріалах (тепло- та шумоізоляція), папері, будівельних блоках, ДСП та біопластику", – зазначає заступник голови комітету.

"Столітні традиції українського коноплярства відроджуються після десятиліть забуття і заборони. Вона була скасована Верховною Радою у грудні 2023 року і вже маємо перші наочні результати", – пише Кисилевський.

За його словами, зараз індустріальний парк активно переконує фермерів Житомирщини укладати довгострокові контракти з українським замовником по цій культурі. При чому конопляне волокно попит на світовому ринку зростає.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, шр в Україні у 2025 році планують засіяти 8000 га промислової коноплі. При цьому 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель.

Також повідомлялося, що група "Текстиль-Контакт" відмовилася від участі в створенні центру вирощування та перероблення промислових конопель в індустріальному парку Hempy UA в Рівненській області. Власник ТК-Груп Олександр Соколовський пояснив, що він був серед співзасновників індустріального парку Hempy UA, але вийшов із проєкту, тому що "потрібні й великі гроші, й багато часу".

Раніше у колонці для ЕП зазначив, що ухвалений закон щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі підвищив допустимий рівень ТГК в промислових коноплях з 0,08% до 0,2% з перспективою досягнення 0,3% у 2027 році. І дерегуляція галузі може стати потужним драйвером економічного зростання, адже світовий ринок конопель стрімко розширюється.