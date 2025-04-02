"Укрзалізниця" отримала новий склад правління: хто за що відповідатиме

Кабінет міністрів затвердив новий склад правління АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Заначається, що за фінансову вертикаль відповідатиме Микола Іванінів.

Як повідомили в компанії, Іванінів у період пандемії коронавірусу працював директором з економіки та фінансів "Укрзалізниці". Також він операційно відповідав за фінанси компанії на початку повномасштабного вторгнення. Наразі він повертається до УЗ з "Нафтогазу", де відповідав за фінанси "Укргазвидобування".

Водночас вантажну вертикаль очолив Олександр Носулько, який до цього обіймав посаду директора виконавчого Донецької залізниці. Також команда напряму буде додатково посилена фахівцями із розвитку бізнесу, аналітики, міжнародної роботи.

Крім цього, за вертикаль персоналу відповідатиме Лідія Гриценко, яка має практичний 17-річний досвід розвитку та мотивації працівників у найбільших українських компаніях. У команді компанії працює з 2020 року, чотири роки очолювала HR-напрям у одній з найбільших філій УЗ – Пасажирській компанії. Тепер вона несе відповідальність за HR-напрям на рівні всієї "Укрзалізниці".

За інфраструктурну вертикаль продовжить відповідати Юзеф Тулей. Він працює в галузі 30 років, обіймав керівні посади в колійному господарстві.

Надалі за вертикаль ремонтів та виробництва відповідатиме Євген Шрамко.

Крім цього, роботу в правлінні УЗ завершили Євген Лященко та Вячеслав Єрьомін.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" цього року запустить повноцінну роботу "Локомотивної компанії", до якої увійдуть локомотивні депо УЗ.