Хакери розсилають листи держустановам від імені ДТЕК

Фахівці Держспецзв'язку, зафіксували нову кібератаку на держустанови: хакери надсилали листи щодо боргів за електроенергію нібито від "ДТЕК Енерго".

Про це інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Фахівці національної команди реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, зафіксували нову кібератаку угруповання UAC-0050 на державні установи.

"Зловмисники здійснюють масову розсилку електронних листів, маскуючись під співробітників енергетичної компанії, з метою отримання прихованого віддаленого доступу до комп'ютерів жертв", – говориться у повідомленні.

Хвилю шкідливих повідомлень було зафіксовано 29 жовтня 2026 року. Хакери надсилали листи, що стосувалися погашення заборгованості за електроенергію нібито від імені бухгалтера "ДТЕК Енерго".

"Ця атака особливо небезпечна в умовах масових ворожих обстрілів української енергетичної інфраструктури та стабілізаційних, а також аварійних відключень, що відбуваються в цих умовах", – зазначили у Держспецзв'язку.

Для обходу базових систем захисту зловмисники використали багатоступеневий процес доставки шкідливого навантаження.

Жертві надсилали лист із прикріпленим PDF-файлом, у якому містилося посилання для "сплати боргу". Перехід за лінком ініціював завантаження RAR-архіву з легітимного хмарного сховища DigitalOcean Spaces.

Усередині цього архіву знаходився ще один RAR-архів, захищений паролем, а також текстовий файл (TXT) із ключем для його розпакування. Фінальним елементом ланцюга виступав виконуваний EXE-файл, що є саморозпаковуваним SFX-архівом.

Його запуск призводив до інсталяції легітимного програмного забезпечення для віддаленого керування – LiteManager.

Програма встановлювалася у штатному режимі як системна служба з автоматичним запуском під час завантаження операційної системи, що гарантувало хакерам стабільний доступ до ураженого комп'ютера.

Зловмисники застосували специфічну техніку приховування своїх командних серверів (C2). Конфігураційний файл встановленого програмного забезпечення містив значну кількість IP-адрес та доменних імен.

Більшість із них належали цілком легітимним ресурсам, тоді як для фактичної взаємодії з хакерами використовувалися лише окремі адреси. Такий підхід суттєво ускладнює виявлення реальної інфраструктури зловмисників засобами мережевого моніторингу.

Фахівці Держспецзв'язку закликають користувачів бути вкрай обережними під час опрацювання електронних листів із вимогами термінового погашення боргів.

Вони просять не переходити за сумнівними посиланнями та вводити паролі для розпакування невідомих архівів.

Інформацію про стан рахунків варто перевіряти виключно через офіційні застосунки постачальників послуг або їхні верифіковані портали.

Нагадаємо:

У Франції хакери атакували сотні супермаркетів: холодильне обладнання нагрівалося до 50°C, що призвело до псування продуктів і навіть пожеж.

Раніше Швейцарський федеральний пенсійний фонд Publica заявив, що зазнав витоку даних після того, як наприкінці вересня зовнішній постачальник програмного забезпечення став жертвою кібератаки.

В Латвії в результаті кібератаки на Дирекцію безпеки дорожнього руху (CSDD) зловмисники отримали персональні дані 1,2 мільйона осіб.

Також у Польщі майже 19 мільйонів людей повідомляли про витік даних внаслідок кібератаки.