ФАО виділить українським фермерам 150 мільйонів доларів

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выделит 150 млн долл. для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от войны. Она объявила о начале реализации двухлетнего Плана реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативного восстановления.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФАО сообщает "Укринформ".

План на 2025-2026 годы и предусматривает оказание помощи более 500 тысячам людей в уязвимом положении. Восстановив работу, пострадавшие фермеры сделают вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

ФАО планирует обеспечить агроресурсами наиболее уязвимые сельские семьи и малых фермеров, пострадавших в результате войны. План также предусматривает очистку сельхозугодий от взрывоопасных остатков.

Им также предусмотрены многолетние меры по раннему восстановлению, в частности поддержка производственного потенциала, доступа к рынкам и оказание технической помощи.

"Мы приступаем к реализации этого плана в момент, когда украинские фермеры по-прежнему сталкиваются с огромными трудностями: от заминированных полей и уничтоженной инфраструктуры до ограниченности доступа к рынкам. Через План чрезвычайного реагирования и раннего восстановления на 2025-2026 годы ФАО продолжает поддерживать усилия Украины по преодолению последствий войны, в частности в сельских районах вблизи линии фронта", - отметил и.о. руководителя Представительства ФАО в Украине Мохаммед Азука.

Так, по данным Всемирного банка, убытки и потери в аграрном секторе Украины за период с февраля 2022 до декабря 2024 оцениваются почти в 84 млрд долл. Отдельно ирригационный сектор понес ущерб на 1,6 млрд долл. Уничтожены склады, фермы, многолетние насаждения, техника, продукция и тому подобное.