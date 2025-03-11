Енергетика отримала понад 20% виторгу серед всіх галузей економіки України

Найбільше торік заробила сфера енергетики — 876,9 млрд або ж 21% від загального доходу всіх галузей.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн.

Зазначається, що показники за "вагою" та часткою галузі та регіону розраховуються на базі топу компаній та їх обігів.

За даними "Опендатабот", щодо виторгу в розрізі регіонів, то найбільше заробив бізнес, зареєстрований у столиці — 2,6 трлн грн. На другому місці Дніпропетровщина, де дохід бізнесу торік склав 653 млрд грн. Замикає трійку Київщина (без Києва): 208,3 млрд грн.

Нагадаємо:

В Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла 35% – з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.