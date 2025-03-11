Энергетика получила более 20% выручки среди всех отраслей экономики Украины
Больше всего в прошлом году заработала сфера энергетики - 876,9 млрд или 21% от общего дохода всех отраслей.
Об этом сообщает "Опендатабот".
Почти одинаковый доход в сферах оптовой и розничной торговли: 567,7 млрд грн и 529,2 млрд грн.
Отмечается, что показатели по "весу" и долей отрасли и региона рассчитываются на базе топа компаний и их оборотов.
По данным "Опендатабот", относительно выручки в разрезе регионов, то больше всего заработал бизнес, зарегистрированный в столице - 2,6 трлн грн. На втором месте Днепропетровщина, где доход бизнеса в прошлом году составил 653 млрд грн. Замыкает тройку Киевщина (без Киева): 208,3 млрд грн.
Напомним:
В Украине общая сумма выручки через РРО/ПРРО (регистратор расчетных операций) в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросла 35% - с 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.