Энергетика получила более 20% выручки среди всех отраслей экономики Украины

Больше всего в прошлом году заработала сфера энергетики - 876,9 млрд или 21% от общего дохода всех отраслей.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Почти одинаковый доход в сферах оптовой и розничной торговли: 567,7 млрд грн и 529,2 млрд грн.

Отмечается, что показатели по "весу" и долей отрасли и региона рассчитываются на базе топа компаний и их оборотов.

По данным "Опендатабот", относительно выручки в разрезе регионов, то больше всего заработал бизнес, зарегистрированный в столице - 2,6 трлн грн. На втором месте Днепропетровщина, где доход бизнеса в прошлом году составил 653 млрд грн. Замыкает тройку Киевщина (без Киева): 208,3 млрд грн.

Напомним:

В Украине общая сумма выручки через РРО/ПРРО (регистратор расчетных операций) в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросла 35% - с 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.