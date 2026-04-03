У застосунку УЗ відтепер можна придбати квитки на приміські поїзди західних областей
Відтепер пасажири ще 7 областей України мають змогу купувати квитки на приміські рейси в застосунку "Укрзалізниці".
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
"До вже наявних областей додаємо онлайн-квитки у Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях", – зазначає УЗ.
Йдеться, що електронний квиток зберігається в застосунку, гарантує швидку посадку та дозволяє здійснити покупку за лічені секунди.
Аби мати квиток в телефоні:
1. Завантажте застосунок УЗ https://app.uz.gov.ua/start
2. Перейдіть у розділ "Приміські"
3. Оберіть точки відправлення
4. Оформіть квиток
В УЗ нагадали, що застосунок доступний для IOS та Android.
Нагадаємо:
У листопаді 2025-го у застосунку "Укрзалізниці" з'явилась можливість придбати квитки на приміські рейси та City Express. Першими запустили Київську, Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Чернігівську, Хмельницьку, Черкаську області та частково Херсонську і Запорізьку.