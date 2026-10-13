ЕП оголошує повну програму четвертого Експортного форуму

21 жовтня відбудеться четвертий щорічний експортний форум "Економічної правди", який присвячений колосальним викликам, з якими стикнулись орієнтовані на звонішнього покупця вітчизняні підприємці.

Вже традиційно, захід "Економічної правди" – це доросла розмова між представниками уряду та бізнесу із залученням міжнародних партнерів про реальну ситуацію зі станом українського експорту на п'ятому році великої війни.

В межах дискусії "Потрійний виклик для металургів" віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, член Кабінету Марти Кос, Європейської комісарки з питань розширення Альберто Фернандес Дієз та керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз обговорять шляхи вирішення викликів для металургів через російські удари по підприємствах. Модеруватиме шеф-редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Ще один трек – агроекспорт. Заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня, перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач, представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Тарас Качка, директор з торгівлі компанії "Нібулон" Володимир Славінський, CEO "Avestera Group" Світлана Собіпан та генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко візьмуть участь у дискусії "Не вивозимо: як продати врожай". Подію модеруватиме редактор "Економічної правди" Микола Максимчук.

Не можемо оминути і обговорення теми експорту зброї – заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян, генеральний директор Vyriy Industries Олексій Бабенко, заступник голови NAUDI Сергій Висоцький, генеральний директор UkrSpecSystems Дмитро Хасапов та виконавчий директор "Генерала Черешні" Даниїл Ваховський обговорять перспективи експорту українського озброєння та ключові виклики для оборонних виробників на міжнародних ринках. Модеруватиме шеф-редактор "Оборонки" Богдан Мірошниченко.

Захід проводитиметься в укритті з урахування питань безпеки. Також всі події будуть забезпечені синхронним перекладом. Деталі про захід і квитки – за посиланням.

Генеральними партнерами форуму стали компанії "Генерал Черешня" та VYRIY та Ukrspecsystems LLC.

Також захід підтримали Avesterra Group, ​​технологічно-оборонна компанія SkyFall, Банк Кредит Дніпро, Buntar Aerospace, AZNAURI, Carlsberg Ukraine, Gemini та Трускавецька. Інформаційні партнери Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні, Торгово-промислова палата України.