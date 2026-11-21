ДСНС завершило роботи з ліквідації наслідків російського удару по цивільному підприємству у Рівненській області.

Про це вранці 21 листопада повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вночі росіяни завдали удару по цивільному підприємству. Внаслідок атаки зруйновано будівлю, виникла пожежа", – говориться у повідомленні.

Одна людина постраждала внаслідок російської атаки.

"На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС спільно з іншими екстреними службами. Вогнеборці ліквідували загоряння. Наразі роботи з ліквідації наслідків російського удару завершено", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували цивільне підприємство на Рівненщині, постраждала людина.

Внаслідок обстрілу росіянами Рівненської області ввечері 20 листопада у Сарненському районі без електроенергії залишилися пів сотні населених пунктів.

Вночі 21 листопада росіяни шахедом повторно атакували Кривий Ріг, поціливши по промисловому підприємству.