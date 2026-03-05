Один з найбільших ТРЦ Києва Dream хочуть продати за $100 мільйонів – ЗМІ

Співвласник київського ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський розраховує виручити з продажу об'єкта $60-70 млн, а з урахуванням боргу - $100 млн.

Про це пише Forbes Ukraine.

Наприкінці 2025 року заповненість, за даними Корогодського, була майже 100%, у ТРЦ працює близько 400 магазинів.

Також він повідомив, що середньомісячний дохід об'єкта становить близько 63 млн грн, а сам Dream перебуває у заставі за іпотечним договором з Ощадбанком.

Dream складається з двох частин. Першу Dream Yellow відкрили у 2009 році, другу Dream Berry у 2011 році. Загальна площа комплексу 160 тисяч кв. м, орендна площа - 101,2 тисячі кв. м.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2025 року п'ять найбільших столичних торгових центрів Києва згенерували 2,8 млрд доходу.