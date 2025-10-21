Для елітної нерухомості в Києві та області шукають управителів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на платформі Prozorro відкриті конкурси з відбору управителів для елітної нерухомості в Києві та Київській області.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що активи були арештовані у межах кримінальних проваджень та передані в управління АРМА за рішеннями судів.

Серед активів:

Житловий будинок (647 кв. м) біля Києво-Печерської лаври (вул. Добровольчих батальйонів/Панфіловців) та чотири земельні ділянки.

Домоволодіння в Обухівському районі на Київщині: будинок (майже 1300 кв. м) та 10 земельних ділянок (загалом 4,8 га).

Квартира (255,5 кв. м) у Києві на Печерську (вул. Андрія Верхогляда/Михайла Драгомирова) та два паркомісця.

Квартира (208,7 кв. м) у центрі Києва (вул. Інститутська) та два паркомісця.

Квартира (149,2 кв. м) у центрі Києва (вул. Інститутська) та два паркомісця.

Земельна ділянка (0,2049 га) в Обухівському районі на Київщині.

Долучитися до відкритих конкурсів і подати свої пропозиції можна до 28 жовтня 2025 року. До участі не допускаються власники арештованих активів і представники держави-агресора.

