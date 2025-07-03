Держагентство з управління резервами України розпочало роботу

В Україні розпочало роботу Держагентство з управління резервами України, яке було створено замість сталого Держагентства резерву.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Згідно з повідомленням, уряд ухвалив рішення, яке надає Агентству право виконувати функції та повноваження, передбачені законом "Про державні резерви" та положенням про агентство.

"Уряд дав "зелене світло" початку діяльності Державного агентства з управління резервами України (ДАУР) як центрального органу виконавчої влади, основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері державних резервів", – говориться на сайті міністерства.

Діяльність агентства буде координуватися урядом через першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки,

"ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення. Також на ДАУР покладені функції з державного нагляду (контролю) за формуванням, зберіганням, освіженням та відпуском державних резервів", – говориться у повідомленні.

Як зазначає міністерство, ДАУР створеною з нуля, і ця інституція враховує сучасні реалії та потреби суспільства, а також не має впливу від старої радянської системи. "Функціонування ДАУР спрямовано на прозоре та ефективне управління державним матеріальним резервом та його контролем. Це важливий інструмент для держави, щоб вчасно накопичити необхідні державні ресурси для швидкого реагування держави на кризові ситуації, зокрема під час війни чи інших надзвичайних подій", — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

ДАУР уже зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Затверджені Положення про Державне агентство з управління резервами, структура та штатний розпис і призначено 20 державних службовців, що становить 30% вакансій штатного розпису ДАУР. Фінансування діяльності ДАУР відбуватиметься за рахунок бюджету на 2025 рік.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 26 вересня Кабмін ліквідував старе Держагентство резерву. Замість нього створено Державне агентство з управління резервами України.

Також уряд змінив номенклатуру державних резервів, норми їх накопичення, зокрема рівень незнижувальних запасів. І затвердив порядок ведення Єдиного реєстру держрезерву, який посилить контроль та відповідальність.

До того уряд пообіцяв докорінно змінити підходи до роботи держрезерву, "який дуже довго залишався нащадком радянської системи" і створити державний матеріальний резерв і окремо – мобілізаційний резерв.

У 2022 році уряд прийняв Стратегію реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року, згідно з якою планується ліквідувати Державне агентство резерву. Повідомлялося, що збиткові підприємства будуть передані до Фонду державного майна, а нафтобази – до НАК "Нафтогаз України".