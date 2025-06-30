"Чорноморка" відкриє ресторани у Литві та Угорщині

Мережа рибних ресторанів "Чорноморка" анонсувала відкриття закладів у столицях Литви та Угорщини.

Про це повідомила мережа ресторанів у Фейсбук.

"Відкриваємо нові "Чорноморки". Навіть дві: у Вільнюсі та Будапешті", – зазначається в повідомленні.

За даними "Чорноморки", у мережі станом на травень працювали 36 закладів в Україні, Молдові, Словаччині, Чехії, Австрії та Польщі.

Нагадаємо:

Українські компанії, які заснували або розширили свою діяльність у Центральній Європі після вторгнення Росії у 2022 році, у міру того, як вони стають більш стійкими, переорієнтовуються з переважно біженців на місцевих клієнтів, а деякі з них планують рухатися далі на захід. Серед них - "Чорноморка".