Український бізнес в Європі переорієнтовуються на місцевих та планує розширення на Захід

Українські компанії, які заснували або розширили свою діяльність у Центральній Європі після вторгнення Росії у 2022 році, у міру того, як вони стають більш стійкими, переорієнтовуються з переважно біженців на місцевих клієнтів, а деякі з них планують рухатися далі на захід.

Про це пише Reuters.

Оскільки війна закрила можливості на батьківщині та на сході, включно з Росією, українські компанії з'явилися в сусідніх країнах, спочатку орієнтуючись на своїх переміщених земляків, забезпечуючи їх їжею, напоями та послугами.

За даними польських бізнес-асоціацій та економістів, у Польщі, де кількість українського населення внаслідок війни зросла до понад 1,5 млн осіб, українці відкрили кожен десятий новий бізнес у 2024 році.

Повідомляється, що мережа Lviv Croissants Андрія Галицького за два роки відкрила у Польщі 12 закладів. А у жовтні компанія відкрила свій перший магазин у Чехії.

Мережа барів "П'яна вишня" основною своєю метою бачить місцевих клієнтів, розповів виданню засновник Андрій Худо. Його ресторанна група розширила бренд, відомий як Drunken Cherry, до 15 закладів у Польщі й дев'яти в інших країнах Балтії та Східної Європи.

За словами Худо, група планує відкритися в Німеччині, Швейцарії та Франції у 2025 році, а також перезапустити заклад у Лондоні, додавши, що бари залучають нових клієнтів і є прибутковими.

Інший український ресторатор, Ольга Копилова, розповіла, що до війни не планувала виводити свою мережу "Чорноморка" за кордон, але зараз має три заклади в Польщі та по два у Братиславі й Відні.

Мережа кав'ярень Aroma Kava зʼявилася в Польщі у 2022 році й відтоді розширилася до 10 закладів, а український виробник морозива та заморожених продуктів "Три Ведмеді" купив польську компанію Nordis.

Польща зараз є другим за важливістю ринком для провайдера цифрових розваг Megogo, що виріс завдяки сімейним програмам для місцевих мешканців. У 2023 році компанія вийшла на ринок Польщі та Румунії.