"Дарниця" торік вийшла на 6 нових ринків

Фармацевтична компанія "Дарниця" у 2024 році зареєструвала 10 лікарських засобів за межами України та вийшла на ринки 6 нових країн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, це країни ЄС, Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Нова Зеландія, Малайзія.

На нові ринки "Дарниця" вийшла з лікарськими засобами, які застосовуються:

• у комплексному лікуванні гострої та хронічної серцевої недостатності, гострої та хронічної ниркової недостатності, нефротичного синдрому, захворювань печінки та артеріальної гіпертензії;

• для лікування та профілактики кандидозних інфекцій;

• для лікування і профілактики гострих запальних захворювань ротової порожнини та горла;

• для системного лікування та профілактики інфекційних захворювань.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року "Дарниця" вийшла на ринок Нової Зеландії з препаратом для комплексного лікування серцевої та ниркової недостатності, захворювань печінки й артеріальної гіпертензії.

Читайте також: Війна за заспокійливе: чому "Фармак" та "Дарниця" уже 20 років судяться за корвалол