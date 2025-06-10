Цінова війна на ринку електроавто душить сталеварів Китаю – металурги б'ють на сполох

Головна металургійна асоціація Китаю попередила, що цінова війна на ринку електромобілів завдає серйозної шкоди металургійним заводам та погіршує їхнє фінансове становище.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як повідомила Китайська асоціація заліза і сталі у заяві, деякі автовиробники з минулого року вимагають від металургів знизити ціни на сталеві листи для автомобілів більш ніж на 10%. Також зазначається, що деякі компанії затримують оплату на кілька місяців.

На ринку електромобілів у Китаї нині точиться жорстка цінова війна, яка спричинила обвал акцій компаній і змусила уряд втрутитися, аби стабілізувати ситуацію.

Для китайських металургів це ще один удар — на додачу до тривалої кризи в секторі нерухомості та уповільнення економіки, викликаного торговими війнами, ініційованими США.

"Автомобільні компанії ведуть агресивну боротьбу за ціни, створюючи серйозний тиск на постачальників сировини", — йдеться у заяві асоціації. "Це серйозно підриває стабільну роботу металургійних підприємств".

Асоціація, до складу якої входять найбільші металургійні комбінати країни, включно з Baoshan Iron & Steel Co., закликала до співпраці з автопромом задля забезпечення більш справедливої роботи ринку.

Нагадаємо:

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