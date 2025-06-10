Ценовая война на рынке электроавто душит сталеваров Китая – металлурги бьют тревогу

Главная металлургическая ассоциация Китая предупредила, что ценовая война на рынке электромобилей наносит серьезный ущерб металлургическим заводам и ухудшает их финансовое положение.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщила Китайская ассоциация железа и стали в заявлении, некоторые автопроизводители с прошлого года требуют от металлургов снизить цены на стальные листы для автомобилей более чем на 10%. Также отмечается, что некоторые компании задерживают оплату на несколько месяцев.

На рынке электромобилей в Китае сейчас идет жесткая ценовая война, которая вызвала обвал акций компаний и заставила правительство вмешаться, чтобы стабилизировать ситуацию.

Для китайских металлургов это еще один удар - в дополнение к затянувшемуся кризису в секторе недвижимости и замедлению экономики, вызванному торговыми войнами, инициированными США.

"Автомобильные компании ведут агрессивную борьбу за цены, создавая серьезное давление на поставщиков сырья", - говорится в заявлении ассоциации. "Это серьезно подрывает стабильную работу металлургических предприятий".

Ассоциация, в состав которой входят крупнейшие металлургические комбинаты страны, включая Baoshan Iron & Steel Co., призвала к сотрудничеству с автопромом для обеспечения более справедливой работы рынка.

Напомним:

Китайский производитель электромобилей BYD резко снизил цены на свои авто в Китае, усиливая конкуренцию с Tesla в Китае.

Акции китайских автоконцернов резко упали после того, как компания BYD снизила цены на свои авто.

Акции компании BYD упали за два дня более чем на 10% после масштабного снижения цен на прошлой неделе, что вызвало опасения новой волны ценовой войны на жестко конкурентном рынке электромобилей в Китае.