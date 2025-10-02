"Укрзалізниця" заявляла про технічний збій: продаж квитків онлайн вже відновили
"Укрзалізниця" заявила, що призупинила продаж квитків через офіційний сайт і мобільний застосунок.
Про по це повідомила компанія в Телеграм.
"Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт. Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено", - йдеться в повідомленні.
Квитки доступні у касах.
Оновлено.
Станом на 14.00 роботу онлайн сервісів компанії відновлено.
Нагадаємо:
У березні 2025 року масштабна кібератака на сервери УЗ унеможливила онлайн-покупку квитків через сайт і мобільний застосунок для тисяч українців.