"Укрзалізниця" дозволила використовувати іноземні вагони

"Укрзалізниця" дозволила повернення іноземних вантажних вагонів на українську залізничну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Укрзалізниця" затвердила процедуру визначення іноземних вантажних вагонів технічно сумісними з інфраструктурою залізниць України.

Це рішення дозволяє впорядкувати питання курсування вагонів нерезидентів територією України", – йдеться у повідомленні.

Власники вагонів мають укласти відповідний договір з УЗ та надати технічну інформацію для перевірки відповідності.

Власники іноземних вагонів матимуть 30 днів з моменту публікації, щоб оформити угоди з "Укрзалізницею".

Після цього вагони, які відповідатимуть технічним вимогам, знову зможуть брати участь у внутрішніх перевезеннях територією України.

Нагадаємо:

Попередні обмеження, що діяли з 1 березня 2025 року, були запроваджені через припинення дії угоди про спільне використання вантажних вагонів на просторі колишнього СНД.

Це зробило неможливим використання вагонів приписки інших країн без нового правового механізму, який тепер створено.