Ингулецкий ГОК простаивает десять месяцев: "Метинвест" назвал основную причину

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской области), входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", продолжает простой.

Об этом сообщили в пресс-службе группы "Метинвест", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что "основной причиной приостановки работы ИнГОКа является невозможность обеспечить конкурентоспособную себестоимость продукции комбината на целевых экспортных рынках" из-за ряда факторов.

Среди факторов простоя предприятия называется высокая стоимость электроэнергии и ее доставка, высокие железнодорожные тарифы на доставку продукции в порт (если считать в долларах США, то стоимость в 1,5 раза выше, чем в 2019-2021 годах), высокие портовые сборы (более чем вдвое выше, чем в аналогичных портах Европы).

Кроме того, еще одной причиной приостановки работы ИнГОКа в "Метинвесте" назвали значительный акциз в цене дизеля, который составляет почти четверть стоимости топлива, хотя карьерные самосвалы не используют автодороги, на ремонт которых должен направляться этот акциз.

ИнГОК остановил работу летом 2024 года. По итогам деятельности в 2023 году комбинат сократил чистый убыток в пять раз - до 167,235 млн грн с 851,259 млн грн в 2022 году.

ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит железорудный концентрат.

Напомним:

В июне 2024 года сообщалось, что деятельность ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" из группы "Метинвест" под угрозой остановки работы из-за постановления Кабмина №611, согласно которому гарантии поставки электроэнергии будут предоставляться только тем предприятиям, которые импортируют 80% от своих потребностей.