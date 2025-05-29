Митниця радить обирати альтернативні пункти пропуску замість "Шегині - Медика": причина

У зв’язку з виконанням будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Йдеться, що на час реконструкції на території пункту пропуску буде відсутнє місце для накопичення транспортних засобів. Тому перевізникам варто враховувати це під час подання документів для митного оформлення.

"Зважаючи на ці обставини, радимо обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону", – наголосили в митниці.

Термін проведення робіт буде повідомлений додатково.

Нагадаємо:

Українські митники використовуватимуть індивідуальні портативні відеокамери під час митного оформлення. Уряд затвердив відповідне рішення.