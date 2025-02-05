"Растительные жиры – наименьшее зло": стало известно, что добавляют в молочку на базарах

Украинцам лучше не покупать молочные продукты на рынках, потому что производители часто пренебрегают тем, что добавлять в состав продукции.

Об этом рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур в интервью ЭП.

"Знаю на рынке разных вундеркиндов и понимаю, на что они способны. Скажем так: растительные жиры - это наименьшее из зол, что может быть в той продукции", - сообщил он.

По его словам, для раскисления некоторые производители используют соду, а для поднятия белка - азот или мочевину.

"Молоко на рынке отличается отсутствием микробиологической чистоты и контроля за наличием антибиотиков", - продолжил Дидур.

Он подчеркнул, что покупать такое молоко - это объективно рисковать собственным здоровьем.

"В молоке от населения как минимум миллион соматических клеток (микробов). В молоке, которое принимается в Европейском Союзе от фермеров, должно быть не более 50 тысяч", - подытожил он.

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