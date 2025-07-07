Стало відомо, чи можливий в Україні перехід на чотириденний робочий тиждень

В Україні чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні не передбачений.

Про це зазначили в Державній службі зайнятості.

Наголошується, що "говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно".

Крім того, святкові дні під час війни вважаються звичайними робочими, без подвоєної оплати чи компенсації додатковим відпочинком. А залучати до роботи у вихідні під час війни можливо без згоди профспілки. Максимальний тижневий обсяг робочих годин — до 60-ти замість звичайних 40-ка годин.

Проте, як зазначають в службі зайнятості, у мирні часи розмова про перехід на чотириденний робочий тиждень можлива. Сьогодні Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Литва, Японія та Об’єднані Арабські Емірати впроваджують у своїх країнах модель скороченого робочого тижня в окремих галузях економіки.

На початку місяця в Польщі також стартував експеримент Міністерства праці, в якому роботодавці можуть запропонувати своїм працівникам альтернативні моделі скороченого робочого часу.

Повідомляється, що в Україні згідно з Кодексом законів про працю, стандартними передбачено 40 годин на тиждень. Скорочення цього часу можливе для неповнолітніх, людей з інвалідністю або за домовленістю з роботодавцем. До того ж в умовах воєнного стану на окремих об’єктах критичної інфраструктури тривалість робочого тижня збільшена до 60 годин.

Проте в службі зайнятості інформують, що є робочі місця, які пропонують 5-денний робочий тиждень, неповний чи ненормований робочий час, підсумований облік робочого часу, роботу змінами, з поділом робочого дня на частини та у нічний час.

За інформацією Служби, країни, які запровадили чотириденний робочий тиждень, відзначають, що найкраще такий графік підходить для ІТ-сектору, креативних та аналітичних професій та для сфери з оплатою за результат. Найбільш незручним такий робочий тиждень є для сфери послуг, виробництва, аграрного сектору та робочих місць з погодинною оплатою праці.

"Поки що чотириденний робочий тиждень в Україні можливий у форматі локальних домовленостей", – підкреслили в Службі зайнятості.

Нагадаємо:

Наприкінці січня 200 британських компаній підписалися під постійним чотириденним робочим тижнем для всіх своїх працівників без втрати заробітної плати, що стало останньою віхою в кампанії з переосмислення робочого тижня в Британії.