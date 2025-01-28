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200 компаній в Британії перейшли на чотириденний робочий тиждень

Олексій Артемчук — 28 січня, 14:58
200 компаній в Британії перейшли на чотириденний робочий тиждень
Getty Images

Двісті британських компаній підписалися під постійним чотириденним робочим тижнем для всіх своїх працівників без втрати заробітної плати, що стало останньою віхою в кампанії з переосмислення робочого тижня в Британії.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що у цих компаніях працює понад 5 000 осіб, серед яких найбільше представлені благодійні організації, маркетингові та технологічні компанії.

Прихильники чотириденного тижня кажуть, що п'ятиденний - це похмілля попередньої економічної епохи. Чотириденний робочий тиждень дає людям "на 50% більше вільного часу, що дозволяє їм жити щасливішим і більш повноцінним життям", - сказав директор Фонду 4 Day Week Foundation.

На сьогоднішній день найбільший ентузіазм проявляють лондонські компанії, які складають 59 від загальної кількості.

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