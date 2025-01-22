Черкаський хімзавод нелегально відправив до Росії товарів на $1,8 мільйона – СБУ

СБУ викрила керівництво черкаського хімічного заводу на співпраці з Росією. У 2022-2024 роках вони нелегально експортували до країни-агресора товари на 1,8 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, представники хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ. Для прихованого переправлення товару фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході.

З початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції. Серед основних замовників були одні з найбільших компаній агрокомплексу країни-агресора – "Щьолково Агрохім" та "Альтерит".

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів знайшли документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.

СБУ повідомило керівнику черкаської компанії про підозру. Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.