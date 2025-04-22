На пункті пропуску "Шегині" діятимуть тимчасові обмеження для легковиків

З 22 квітня та орієнтовно по 10 травня на пункті пропуску "Шегині" триватимуть ремонтно-реконструкційні роботи.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг", – йдеться в повідомленні.

В Держприкордонслужбі закликали заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.

Нагадаємо:

На українсько-польському кордоні 20 грудня 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску Нижанковичі – Мальховичі.