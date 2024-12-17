На кордоні з Польщею почне працювати новий автомобільний пункт пропуску

На українсько-польському кордоні 20 грудня 2024 року запрацює автомобільний пункт пропуску Нижанковичі – Мальховичі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Пункт буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

"Сьогодні на засіданні затвердили відповідну Угоду між урядами України та Польщі", - розповів Шмигаль.

На думку прем'єра, відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже наявні і розширить можливості українського експорту.

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