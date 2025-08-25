Через негоду мешканці Полтавщини залишилися без світла
Декілька громад Полтавської області залишилися без електроенергії.
Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
"Унаслідок несприятливих погодних умов сталося аварійне відключення електроенергії в Шишацькій, Глобинській, Миргородській та Кобеляцькій територіальних громадах", – написав він у Telegram.
"За даними АТ "Полтаваобленерго", без світла залишились 179 юридичних та 1543 побутових споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання", – уточнив Когут.
До того Когут повідомляв, що вночі на 19 серпня ворог масовано атакував Полтавщину, влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що в неділю електроенергія зникла у частині населених пунктів Сумського району. Без світла мешканці регіону залишилися унаслідок ударів РФ по критичній інфраструктурі. Вибухи пролунали у Сумах і Білопіллі.