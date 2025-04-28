Доля вакансий для людей с инвалидностью существенно выросла: какую работу предлагают
В Украине за два года доля вакансий для людей с инвалидностью выросла с 7% до 12%.
Об этом говорится в исследовании Work.ua
За последние два года количество предложений работы, подходящей для людей с инвалидностью, выросло с 4 315 (в январе 2023 года) до 12 092 (в марте 2025 года).
Среди должностей для людей с инвалидностью - продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, менеджер по работе с клиентами, кассир, бухгалтер, уборщица, грузчик, оператор контакт-центра, провизор, разнорабочий, повар, охранник.
Work.ua проанализировал, в каких вакансиях доля предложений для людей с инвалидностью наибольшая:
- специалист отделения банка (57% от всех вакансий на эту должность подходят людям с инвалидностью);
- кассир-операционист (56%);
- спайщик (40%);
- преподаватель немецкого (36%);
- преподаватель польского (34%);
- водитель-международник (33%);
- финансовый консультант (32%).
В Work.ua также проанализировали, в каких отраслях наибольшая доля вакансий имеют отметку "Людям с инвалидностью":
- Неприбыльные, благотворительные и общественные организации - 26%;
- Финансы, банки, страхование - 26%;
- СМИ, медиа - 25%;
- Охрана, безопасность - 25%;
- Машиностроение - 19%.
Напомним:
В Украине по результатам I квартала 2025 года благодаря высокому спросу на рабочую силу уменьшилась доля безработных и выросла доля занятых - до самого высокого уровня за время полномасштабного вторжения.