Доля вакансий для людей с инвалидностью существенно выросла: какую работу предлагают

В Украине за два года доля вакансий для людей с инвалидностью выросла с 7% до 12%.

Об этом говорится в исследовании Work.ua

За последние два года количество предложений работы, подходящей для людей с инвалидностью, выросло с 4 315 (в январе 2023 года) до 12 092 (в марте 2025 года).

Среди должностей для людей с инвалидностью - продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, менеджер по работе с клиентами, кассир, бухгалтер, уборщица, грузчик, оператор контакт-центра, провизор, разнорабочий, повар, охранник.

Work.ua проанализировал, в каких вакансиях доля предложений для людей с инвалидностью наибольшая:

специалист отделения банка (57% от всех вакансий на эту должность подходят людям с инвалидностью);

кассир-операционист (56%);

спайщик (40%);

преподаватель немецкого (36%);

преподаватель польского (34%);

водитель-международник (33%);

финансовый консультант (32%).

В Work.ua также проанализировали, в каких отраслях наибольшая доля вакансий имеют отметку "Людям с инвалидностью":

Неприбыльные, благотворительные и общественные организации - 26%;

Финансы, банки, страхование - 26%;

СМИ, медиа - 25%;

Охрана, безопасность - 25%;

Машиностроение - 19%.

Напомним:

В Украине по результатам I квартала 2025 года благодаря высокому спросу на рабочую силу уменьшилась доля безработных и выросла доля занятых - до самого высокого уровня за время полномасштабного вторжения.