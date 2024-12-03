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Carlsberg виходить із бізнесу в РФ через день після повернення контролю над "Балтикою"

Артур Крижний — 3 грудня, 15:57
Carlsberg виходить із бізнесу в РФ через день після повернення контролю над Балтикою
Getty Images

Данський пивоварний холдинг Carlsberg Group оголосив про продаж акцій російської пивоварної компанії "Балтика" структурі, що належить її двом топменеджерам.

Про це йдеться в пресрелізі Carlsberg Group.

Очікується, що угоду буде завершено протягом найближчих кількох днів.

Група Carlsberg отримає грошову компенсацію, а також частки в компаніях Carlsberg Azerbaijan та Carlsberg Kazakhstan, що належать Baltika Breweries.

За угодою два топменеджери "Балтики" викуплять компанію, а також братимуть на себе управління, де один із них стане генеральним директором, а інший – його заступником. Їх імена не розкриваються.

Нагадаємо:

Акції компанії Carlsberg зросли на 3,9% після того, як лідер Кремля Володимир Путін підписав указ, який припиняє урядовий контроль над російським бізнесом пивоварної компанії.

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