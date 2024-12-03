Carlsberg виходить із бізнесу в РФ через день після повернення контролю над "Балтикою"

Данський пивоварний холдинг Carlsberg Group оголосив про продаж акцій російської пивоварної компанії "Балтика" структурі, що належить її двом топменеджерам.

Про це йдеться в пресрелізі Carlsberg Group.

Очікується, що угоду буде завершено протягом найближчих кількох днів.

Група Carlsberg отримає грошову компенсацію, а також частки в компаніях Carlsberg Azerbaijan та Carlsberg Kazakhstan, що належать Baltika Breweries.

За угодою два топменеджери "Балтики" викуплять компанію, а також братимуть на себе управління, де один із них стане генеральним директором, а інший – його заступником. Їх імена не розкриваються.

Нагадаємо:

Акції компанії Carlsberg зросли на 3,9% після того, як лідер Кремля Володимир Путін підписав указ, який припиняє урядовий контроль над російським бізнесом пивоварної компанії.