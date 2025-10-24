Blablacar знизив максимальний ліміт сервісного збору

Управляюча компанія онлайн-платформи Blablacar виконала рекомендації Антимонопольного комітету і вжила додаткових заходів саморегуляції. На платформі знижено максимальний ліміт сервісного збору.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Комітет зазначає. що у грудні 2024 року надав рекомендації ТОВ "І-ТРЕВЕЛС", яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок Blablacar

Йшлося про припинення дій, "які полягали у встановленні сервісного збору за користування сервісами вказаної платформи без належного економічного обґрунтування, а також в нечітких умовах повернення цього сервісного збору пасажирам".

З метою виконання рекомендацій протягом 2025 року товариство взаємодіяло з АМКУ, залучаючи також материнську компанію Comuto SA.

АМКУ повідомляє, що компанії надали необхідну інформацію, а також пояснення та документи, що підтверджують економічно обґрунтований підхід до встановлення сервісного збору.

"Також І-ТРЕВЕЛС внесло зміни до умов користування щодо повернення сервісного збору пасажирам і оновило розділи вебсайту з метою надання інформації про чіткі алгоритми щодо таких повернень", – говориться у повідомленні.

З огляду на це, 23 жовтня 2025 року АМКУ визнав відповідні рекомендації виконаними.

"Водночас, на засіданні комітету представник товариства повідомив, що за результатами розгляду рекомендацій компанія BlaBlaCar прийняла рішення про додаткові заходи саморегуляції", – повідомляє АМКУ.

Так, з 10.10.2025 на платформі знижено максимальний ліміт сервісного збору на 13 %, що сумарно призведе до заощаджень для споживачів у розмірі 5 мільйонів гривень на рік при оплаті сервісного збору за користування платформою.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року Антимонопольний комітет України повідомив, що виявив ознаки монополії у ТОВ "І-ТРЕВЕЛС", яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar. Регулятор надав рекомендації управляючій компанії щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Раніше повідомлялося, що глобальний офіс BlaBlaCar залучив 100 млн євро інвестицій, які спрямує на розвиток компанії.

Раніше повідомлялося, що BlaBlaCar запустив нову систему онлайн-бронювання, в рамках якої пасажири будуть сплачувати сервісний збір під час бронювання поїздки.