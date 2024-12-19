АМКУ виявив у BlaBlaCar ознаки монополії і надав рекомендації

Антимонопольний комітет України виявив ознаки монополії у ТОВ "І-ТРЕВЕЛС", яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

19 грудня АМКУ надав рекомендації управляючій компанії щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також комітет дослідив питання порядку встановлення, сплати та повернення сервісного збору за користування сервісами цієї онлайн-платформи.

"Наразі товариство не надало належного пояснення механізму ціноутворення сервісного збору", – зазначили в АМКУ.

Регулятор виявив, що за однакових умов скасування бронювання поїздки пасажиром (тобто не з вини водія) одному пасажиру, на власний розсуд товариства, повернуто сервісний збір, а іншому – ні.

Водночас компанія не інформує пасажирів на момент отримання послуги про всі умови повернення такого збору.

Комітет надав ТОВ "І-ТРЕВЕЛС" обов’язкові до розгляду рекомендації щодо припинення зазначених дій протягом двох місяців.

У разі їх невиконання регулятор розпочне провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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