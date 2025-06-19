Бізнес-асоціації попереджають про можливий колапс на ринку підакцизних товарів

Бізнес-асоціації України звернулися до уряду з вимогою не запускати електронну систему простежуваності підакцизних товарів без належної підготовки. Вони попереджають: це загрожує зривом поставок та зростанням тіньового ринку.

Про це йдеться у спільній заяві Американської торговельної палати в Україні, ЄБА, "Укртютюну", "Укргорілки", Фуд-ритейл альянсу, СУП та Національної організації роздрібної торгівлі.

Провідні бізнес-асоціації заявили про критичну ситуацію з упровадженням електронної системи обігу підакцизної продукції, передбаченої законом №3173-IX.

Хоча бізнес підтримує цифровізацію, у зверненні наголошується: запуск без тестування, перевірки надійності та стабільного функціоналу створить ризики для ринку.

Згідно з законом, уряд мав ухвалити підзаконні акти до 27 січня 2024 року, а з 1 березня 2025 року — розпочати тестування системи. Однак документи досі не затверджені, а Міністерство цифрової трансформації орієнтується на запуск у продуктивний режим лише наприкінці 2025 року. При цьому, відсутні офлайн-рішення для бізнесу.

У заяві зазначається ,що якщо з 1 січня 2026 року систему запустять без повної готовності, це може призвести до перебоїв у постачанні легального товару, посилення тіньового ринку та втрат бюджету — що є критичним в умовах війни, наголошують у заяві.

Бізнес просить уряд надати чіткі дати ухвалення документів і запуску системи, включно з офлайн-функціоналом, а також передбачити можливість тривалого тестування. Для цього компанії закликають внести зміни до чинного законодавства.

Асоціації висловили готовність до діалогу з урядом та депутатами, щоб завершити розробку системи й забезпечити її ефективне впровадження без ризиків для ринку та бюджету.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування системи обігу підакцизних товарів "еАкциз".

Міністерство цифрової трансформації України працює над "еАкцизом" – електронною системою обігу тютюну та алкоголю. Бета-тест "еАкцизу" запланований на весну 2025 року.

В Україні обсяг надходжень від акцизного податку з вироблених та ввезених товарів за січень-травень 2025 року досяг 69,7 млрд грн проти 46,9 млрд грн за аналогічний період торік.