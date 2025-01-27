Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне

Бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук заявил, что высокий уровень коррупции в системе государственной таможни возможно преодолеть путем повышения зарплат работникам службы.

Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук, передает Укринформ.

"Во-первых, нужно постоянное руководство. Во-вторых, повышение заработных плат таможенникам, как бы ни было обидно это слышать гражданам. Не может человек, который живет на 500 долларов в месяц, работать с потоком на десятки миллионов долларов.

Человек должен бояться за свое рабочее место. Не только по причинам возможного преследования правоохранителями, но и по личным причинам: потери заработной платы, благосостояния, пенсии. Соблазнов много, но баланс нужно найти", - заявил Ващук.

В свою очередь бизнес-омбудсмен подчеркнул, что уровень коррупции на таможне остается высоким в Украине не первый год.

"Мы должны посмотреть на результаты исследования НАПК по этому поводу. Мы не смотрим на это под таким углом. Однако, безусловно, ситуация разрыва между официальным благосостоянием работников таможни и соблазнами уже является проблемой с давних пор", - заявил Ващук.

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