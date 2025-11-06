Біля Одеси збудують логістичний хаб для зберігання та фасування міндобрив
Неподалік від Одеси на Київській трасі компанії Global Ocean Link та Timac Agro Ukraine побудують спеціалізований комплекс для обробки, фасування та зберігання мінеральних добрив.
Про це ЕП повідомили у компанії Global Ocean Link.
Йдеться про спільний проєкт із будівництва спеціалізованого каркасного комплексу площею 6 000 м². Його одночасна потужність складатиме 30 тисяч тон продукції навалом."На першому етапі передбачено приймання, фасування та логістичну обробку добрив, а в перспективі - розширення до повноцінного виробничого майданчика.
Партнери планують вийти на щорічний обсяг 100 тисяч тон протягом наступних трьох років", – говориться у повідомленні.Завершення будівництва заплановане на травень 2026 року, а контракт між компаніями підписано строком на 5 років.
"Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки довірі, витримці та спільному баченню з нашими партнерами з Global Ocean Link. Попри виклики пандемії та війни, ми рухаємось вперед - це знак віри в країну, її людей і в глобальну роль українського агросектору", – зазначив генеральний директор Timac Agro Ukraine, Євген Донцов.
"Це ще один крок у реалізації стратегії глибокої інтеграції в бізнес клієнта та подальшого розвитку 4PL-рішень. Імпорт і подальше доопрацювання мінеральних добрив – одна з ключових ніш зростання української економіки", – прокоментував генеральний директор GOL, Павло Линник.
Об'єкт буде розташовано за 20 км від Одеси, поблизу Київської траси — з доступом до основних морських портів (Одеса, Чорноморськ, Південний).
Таке розміщення забезпечить операційну гнучкість, мінімальні транспортні витрати та зниження військових ризиків, говориться у повідомленні.
У GOL говорять про ефективне залучення міжнародних інвестицій у логістичну інфраструктуру України та розвиток формату Built-to-Suit (BTS), де GOL виступає девелопером і оператором.
Основні перспективні напрямки роботи комплексу – імпорт і транзит добрив морем, залізницею та автотранспортом, перевалка навалом і тарою (біг-беги 500–1200 кг, хопери, піввагони), змішування гранульованих-добрив та зберігання з гарантованими квотами та стабільним сервісом у пікові періоди.
Global Ocean Link (GOL) – працює у сфері мультимодальних і контейнерних перевезень, що працює з 2009 року.
TIMAC AGRO Ukraine – дочірня компанія французької групи Groupe Roullier, яка понад 12 років працює в Україні.Спеціалізується на розробці інноваційних рішень для живлення ґрунтів і рослин.