Орудували в приміщенні КМДА: БЕБ викрило підпільне виробництво сигарет

Бюро економічної безпеки України викрили підпільну мережу, організатори якої незаконно виготовляли, зберігали та продавали контрафактні сигарети.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, мережа працювала без відповідних ліцензій на території Харківської, Дніпропетровської, Київської областей та міста Києва. Нелегальне виробництво та склади зловмисники організували в одному з селищ Вишгородщини й в Соломʼянському районі столиці, у приміщенні, що належить Київській міській Раді.

Також під час слідчих дій було виявлено на одній з київських стоянок вантажний автомобіль, яким розвозили товар.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 672 тис. пачок сигарет 15 відомих світових марок, а також коробки та рулони, які використовуються для виготовлення тютюнових виробів, поліграфічну продукцію, комп’ютерну техніку, вантажний автомобіль тощо.

Орієнтовна вартість вилучених сигарет – понад 38 млн грн.

Триває досудове розслідування, встановлюється повне коло причетних осіб. Також перевіряється чи не причетна ця мережа до нелегального виробництва та оптової торгівлі контрафактними алкоголем в Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило та припинило виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів.