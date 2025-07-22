Банки очікують зростання вкладів населення

Банки очікують у третьому кварталі 2025 року зростання залучених коштів від населення та бізнесу, підвищення їхньої вартості, а також покращення термінової структури фондування.

Про це свідчить опитування Національного банку України (НБУ), передає "Інтерфакс-Україна".

Респондентів свідчили про зростання обсягів фондування від домогосподарств, ніж від корпорацій", - коментує регулятор оприлюднені у вівторок результати опитування.

Зазначається, що обсяг оптового фондування, зокрема через випуск облігацій, залучення коштів від МФО, материнських банків та довгострокове рефінансування дещо зріс.

Зростання запозичень від населення значною мірою зумовили регуляторні вимоги.

Підвищення вартості коштів та збільшення пропозиції з боку клієнтів стимулювали банки до активнішого залучення ресурсів як від домогосподарств, так і від бізнесу. Водночас прагнення змінити структуру фондування частково стримувало залучення коштів від корпоративного сектору.