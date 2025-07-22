Банки ожидают роста вкладов населения

Банки ожидают в третьем квартале 2025 года рост привлеченных средств от населения и бизнеса, повышение их стоимости, а также улучшение срочной структуры фондирования.

Об этом свидетельствует опрос Национального банка Украины (НБУ), передает "Интерфакс-Украина".

Респонденты свидетельствовали о росте объемов фондирования от домохозяйств, чем от корпораций", - комментирует регулятор обнародованные во вторник результаты опроса.

Отмечается, что объем оптового фондирования, в частности через выпуск облигаций, привлечение средств от МФО, материнских банков и долгосрочное рефинансирование несколько вырос.

Рост заимствований от населения в значительной степени обусловили регуляторные требования.

Повышение стоимости средств и увеличение предложения со стороны клиентов стимулировали банки к более активному привлечению ресурсов как от домохозяйств, так и от бизнеса. В то же время стремление изменить структуру фондирования частично сдерживало привлечение средств от корпоративного сектора.