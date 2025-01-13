АРМА шукає управителя для заарештованої філії російської "Транспневматики"

Агентство з розшуку та менеджменту активів почало пошук управителя для виробничого комплексу "Укртранспневматика", який раніше належав російському підприємству "Транспневматика".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Виробничий комплекс знаходиться в місті Лебедин на Сумщині. Конкурс на управителя опублікували на сайті Prozorro.

Серед арештованих активів, на які оголошено відбір управителя:

100% корпоративних прав ТОВ "УКРТРАНСПНЕВМАТИКА" зі статутним капіталом понад 2,2 млн грн.

Виробничий комплекс загальною площею понад 20 000 кв.м, що включає адміністративний корпус, цехи, склади та допоміжні споруди.

Дві земельні ділянки загальною площею близько 3,55 га у місті Лебедин.

спеціальне обладнання та транспортні засоби.

Майбутній управитель зобов'язаний сплачувати щомісячний гарантований платіж у розмірі понад 2 млн грн до державного бюджету України, навіть за відсутності достатніх доходів від управління активом.

Всі зацікавлені учасники, включаючи іноземний бізнес, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом.

Всі кошти від управління цим російським активом спрямовуватимуться напряму до Державного бюджету України.