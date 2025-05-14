АРМА знайшло управителя для арештованої нафтобази: її оцінили в 20 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало управителя для арештованої нафтобази у с. Оратів Вінницької області та автомобіля МАЗ.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Переможцем визначено ТОВ "Стройбудінвест комплект". Згідно з даними youcontrol, фірма з Дніпропетровської області належить Ігорю та Артуру Новоточиновим. Підприємство було створене у кінці 2022 року.

Відтепер 70% доходів від управління цим активом буде надходити до держбюджету.

В АРМА нагадали, що вартість майнового комплексу, що складається з нерухомого майна, резервуарів, трубопроводу, наземної заправної станції та паливо-роздавальних колонок, становить 20,2 млн гривень. Майно оцінювали у 2024 році.

В Агентстві також вказали на інвестиційну привабливість активу. Вона обумовлена вдалим розташуванням поблизу кількох підприємств та розвиненою транспортною інфраструктурою.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителів на 2710 вагонів та 3 тепловози.