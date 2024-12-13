АРМА ищет управляющего на помещения беглого экс-нардепа в центре Киева

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на поиск управляющего части помещений ООО "Майдан-Плаза", которые принадлежали лицам, аффилированным с беглым нардепом Александром Онищенко.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума с ссылкой на "Прозорро".

Как говорится в сообщении, недвижимость расположена в центре Киева, на улице Крещатик.

Здание, в котором размещен актив, является частью жилого комплекса премиум-класса - ЖК "Капитолий", а помещения располагаются на первом и втором этаже и имеют отдельный вход.

По результатам недавно проведенной независимой оценки актив был оценен в 35,15 млн грн.

АРМА подготовило всю необходимую тендерную документацию для проведения прозрачного конкурса по отбору управляющего, который ежемесячно будет обеспечивать поступления в госбюджет от управления этой недвижимостью.

Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на реализатора ювелирных изделий и антиквариата бывшего народного депутата, предателя Виктора Медведчука.