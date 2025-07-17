АРМА шукає управляючого для львівського готелю

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управляючого для львівського готелю "Турист".

Про це повідомляється на сайті АРМА.

"Агентство проводить ринкові консультації для управління готелем "Турист" у місті Львів, переданим в управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва", – говориться у повідомленні.

Готель "Турист" – функціонуючий бізнес-готель у престижному районі міста Львів, який має високий потенціал для комерційного використання та включає в себе будівлю готельного комплексу на 9 поверхів, площею 4851,8 кв.м та нежитлову будівлю площею 1552 кв.м, зазначає АРМА.

АРМА запрошує до участі зацікавлених суб’єктів господарської діяльності, окрім представників держави-агресора. Пропозиції приймаються до 15:00 11 серпня 2025 року.

За даними zaxid.net, Дев’ятиповерховий готель "Турист" на 360 місць збудований у Львові у 1970 році. До нього прибудований асиметрично одноповерховий зал ресторану.У 2021 році виконком міськради Львова погодив реконструкцію готелю, але вона так і не відбулася.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що восени 2022 року АРМА оголосило конкурси з відбору управителів для арештованих готелів, санаторіїв та баз відпочинку, які використовуватимуть для забезпечення житлом ВПО та реабілітації військовослужбовців.

Відкриті конкурси тоді оголосили для 22 об’єктів нерухомості у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській областях.