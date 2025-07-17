АРМА ищет управляющего для львовского отеля

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для львовского отеля "Турист".

Об этом сообщается на сайте АРМА.

"Агентство проводит рыночные консультации для управления отелем "Турист" в городе Львов, переданным в управление АРМА согласно постановлению следственного судьи Печерского районного суда города Киева", - говорится в сообщении.

Отель "Турист" - функционирующий бизнес-отель в престижном районе города Львов, который имеет высокий потенциал для коммерческого использования и включает в себя здание гостиничного комплекса на 9 этажей, площадью 4851,8 кв.м и нежилое здание площадью 1552 кв.м, отмечает АРМА.

АРМА приглашает к участию заинтересованных субъектов хозяйственной деятельности, кроме представителей государства-агрессора. Предложения принимаются до 15:00 11 августа 2025 года.

По данным zaxid.net, Девятиэтажный отель "Турист" на 360 мест построен во Львове в 1970 году. К нему пристроен асимметрично одноэтажный зал ресторана. 2021 году исполком горсовета Львова согласовал реконструкцию отеля, но она так и не состоялась.

Напомним:

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года АРМА объявило конкурсы по отбору управляющих для арестованных гостиниц, санаториев и баз отдыха, которые будут использовать для обеспечения жильем ВПЛ и реабилитации военнослужащих.

Открытые конкурсы тогда объявили для 22 объектов недвижимости в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской областях.