АРМА реалізувало 50 вагонів білоруського калію за майже 40 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно реалізувало чергову партію хлориду калію через систему "Прозорро.Продажі".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Реалізовано продукцію виробництва ОАО "Беларуськалий", що знаходиться у 50 залізничних вагонах, загальним обʼємом 3 524 тонни хлориду калію. Підсумкова сума реалізації склала 39, 8 млн грн, включаючи митні платежі у розмірі 14, 7 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках аукціону стартова ціна зросла майже на 2,5 млн грн.

АРМА повідомляє, що отримані кошти будуть спрямовані, у тому числі, на закупівлю військових облігацій з метою підтримки Сил оборони України.

Нагадаємо:

3 березня АРМА продало 61 вагон білоруського калію за 45,5 млн грн.