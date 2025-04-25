Apple убегает из Китая: компания планирует собирать все iPhone для США в Индии

Apple планирует уже со следующего года перенесет сборку всех iPhone, продаваемых в США, в Индию.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Причиной такого шага стала торговая война президента Дональда Трампа, которая заставляет техногиганта отходить от Китая. Этот шаг продолжает стратегию Apple по диверсификации цепей поставок, но происходит быстрее и масштабнее, чем ожидают инвесторы.

Цель - до конца 2026 года обеспечить производство в Индии всех 60 млн iPhone, которые ежегодно продаются в США.

Это будет означать удвоение объемов производства iPhone в Индии после почти двух десятилетий, в течение которых Apple активно вкладывала средства в Китай, создав производственную базу мирового уровня.

Китай, где Apple производит большинство iPhone через подрядчиков, таких как Foxconn, попал под самые агрессивные пошлины со стороны президента США. Хотя позже Трамп выразил готовность к переговорам с Пекином.

После объявления тарифов Трампом, которые вызвали падение рыночной стоимости Apple на $700 млрд, компания поспешила экспортировать на американский рынок имеющиеся iPhone, собранные в Индии, чтобы избежать повышенных пошлин на китайские товары.

В последние годы Apple постепенно расширяет производственные мощности в Индии с участием подрядчиков Tata Electronics и Foxconn, хотя большинство смартфонов все еще собирается в Китае.

Сборка iPhone - это финальный этап производства, который объединяет сотни компонентов, и в этой части Apple все еще в значительной степени зависит от китайских поставщиков.

По данным International Data Corporation, США составляли примерно 28% из 232,1 млн iPhone, поставленных Apple по всему миру в 2024 году.

Apple придется еще больше нарастить мощности в Индии, чтобы обеспечить все заказы для США.

Напомним:

Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы облегчить напряжение в отношениях с Пекином.

Китай заявил, что США должны полностью отменить все односторонние тарифные меры, если они действительно заинтересованы в возобновлении торговых переговоров.