Рада остаточно підтримала збереження 50% податку на прибуток банків до кінця 2027 року

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №15262 про 50-відсотковий податок на прибуток для банків.

Про це відомо з трансляції засідання Ради.

За відповідний законопроєкт проголосували 303 народні депутати.

Законопроєкт пропонує продовжити чинну 50-відсоткову ставку податку на прибуток для банків ще на рік, до кінця 2027 року.

Крім збереження ставки 50%, документ передбачає заборону банкам зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років. Враховувати такі збитки знову дозволять із 1 січня 2028 року.

16 червня комітет ради з питань фінансів, податкової та митної політики більшістю голосів рекомендував Верховній Раді ухвалити відповідний законопроєкт.

Нагадаємо:

27 жовтня Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік.