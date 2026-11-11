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Рада остаточно підтримала збереження 50% податку на прибуток банків до кінця 2027 року

Володимир Тунік-Фриз — 11 листопада, 12:43
Рада остаточно підтримала збереження 50% податку на прибуток банків до кінця 2027 року
Рада остаточно підтримала збереження 50% податку на прибуток банків до кінця 2027 року
Рада

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №15262 про 50-відсотковий податок на прибуток для банків.

Про це відомо з трансляції засідання Ради.

За відповідний законопроєкт проголосували 303 народні депутати.

Законопроєкт пропонує продовжити чинну 50-відсоткову ставку податку на прибуток для банків ще на рік, до кінця 2027 року.

Крім збереження ставки 50%, документ передбачає заборону банкам зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років. Враховувати такі збитки знову дозволять із 1 січня 2028 року.

16 червня комітет ради з питань фінансів, податкової та митної політики більшістю голосів рекомендував Верховній Раді ухвалити відповідний законопроєкт.

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Нагадаємо:

27 жовтня Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік.

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